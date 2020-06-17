İtalya Kupası Finali TRT Spor'da!

Dünyanın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İtalya Ligi’nde bu kez kupa coşkusu yaşanacak. İtalya Kupası finaline çıkan Napoli ve Juventus, kupanın sahibi olabilmek için mücadele edecek. Karşılaşma bu akşam saat 22.00’da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Futbola verilen uzun bir aradan sonra keyifle izleyebileceğiniz bu maçı sakın kaçırmayın.

İtalya Ligi son yıllarda önemli atılımlar yaptı. Takımlar iyi oyuncuları kadorsuna kattı. Böylelikle lig daha dikkat çekici bir hale geldi. Yarı finalde güçlü rakibi İnter’i eleyen Napoli finale yükselmişti. Juventus ise Milan’ı devirerek finale çıktı. Juventus daha önce bu kupayı 13 kez müzesine götürdü. Napoli ise sadece 5 kez alabildi. Cristiano Ronaldo’nun da mücadelenin içerisinde yer alacağı bu muazzam karşılaşmayı bu akşam 22.00’da TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.