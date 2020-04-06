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İtalya'nın gündemi Merih, diğer isimleri geride bıraktı

İtalya seri A'da forma giyen milli oyuncumuz Merih sakatlığından dolayı sezonu kapatmıştı. Sakatlığına rağmen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:48
İtalya'nın gündemi Merih, diğer isimleri geride bıraktı

Bu sezon Serie A'da en az beş maça çıkan oyuncular arasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sadece iki oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden biri Merih Demiral olurken diğer isimse Mert Çetin olarak dikkat çekiyor. Ekim 2016'dan bu yana bir Serie A maçında iki kafa golü atan tek savunma oyuncusu Merih Demiral. 2019'un Nisan ayında Sassuolo formasıyla Chievo karşısında iki kez fileleri bulmayı başarmıştı. 1 Ocak 1998 sonrası doğan oyuncular arasında bu sezon Juventus formasıyla Serie A maçına çıkan iki isimden biri Merih Demiral. Diğer isimse Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt. Serie A tarihinde gol atan 12 Türk futbolcudan biri olan Merih Demiral, bunu başaran tek savunma oyuncusu konumunda. 
 

Anahtar Kelimeler:
JuventusItalyaMerih Demiral
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