İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Parma karşı karşıya geliyor. Peki Torino-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Koronavirüs dolayı bir süreliğine ertelenen İtalya Serie A heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Parma kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Torino-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Torino, Parma karşısında mutlak 3 puan parolasıyla mücadele edecek. Parma ise Avrupa Ligi hedefini sürdürmek için deplasmanda 3 puan almak isteyecek. Futbolseverler Torino-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtını arıyor. Parma'nın yıldız oyuncusu Gervinho sakatlıktan döndü. Bu maçta şans bulması bekleniyor.

Mugtemel 11'ler

Getafe-Eibar karşılaşması Bein Sports 4 ekranlarında saat 20:30'da yayınlanacak.

Torino: Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji, Ivy, Rincon, Meitè, Berenguer, Belotti, Zaza

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Henani, Kurtic, Kulusevski, Conelius, Gervinho

