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İtalya'da korona-virüs Serie A'yı vurdu! Zarar 670 milyon euro

Avrupa'da korona-virüsünün üssü haline gelen İtalya'da Serie A daki maçların iptal olması nedeniyle kulüpler zor günler geçiriyor.İtalya basınına göre maçlara çıkmayan kulüpleri zararı 670 Euro tahmin ediliyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:44
İtalya'da korona-virüs Serie A'yı vurdu! Zarar 670 milyon euro

Çin'den dünyaya yayılan ve bulaştığı her ülkede hayatı etkileyen koronavirüs Avrupa ülkelerinden İtalya'da etkisini iyice artırmasıyla Serie A'daki tüm maçlar geçtiğimiz günlerde iptal edilmiştir.

Sky Italia’nın haberinde, kulüplerin bu sezon daha az maça çıkması sebebiyle özellikle yayın haklarından almaları gereken gelirlerin düşeceğini ve bunun yanında stat gelirleri de eklendiğinde 670 milyon euroya yakın bir zararın oluşacağı yazıldı.

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Sezonun geri kalanı için iptal kararı alındığı takdirde ise bilançonun çok daha yükseleceği ifade ediliyor.

İtalyan yayıncı kuruluşun kulüplere ödediği miktasın ise; sezonluk 973 milyon euro ve buna 371 milyon euroluk yurtdışı yayın hakları ve İtalya Kupası yayın hakları da eklendiğinde 1.370 milyar euro olduğu belirtildi.

Sezonun kalan 3’te 1’lik kısmında, sadece yayın gelirlerinde kulüplere ödenecek gelirin 425 milyon euroluk kesinti olacağı da haberin devamında yer aldı.

Yapılan değerlendirmede, sezon iptal edilirse gelirlerine kavuşamayacak olan özellikle düşük bütçeli takımların, önümüzdeki sezona katılamama riski yaşayacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 16.03.2020 23:25
Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsSerie A
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