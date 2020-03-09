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İtalya'da koronavirüsü salgını bütün spor organizasyonlarını askıya aldırdı

İtalyan'da koronavirüsü salgını nedeniyle olimpiyat Komitesi, Serie A'da dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarının 3 Nisan'a kadar askıya alındığını duyurdu.

09 Mart 2020 Pazartesi 22:03
İtalya'da koronavirüsü salgını bütün spor organizasyonlarını askıya aldırdı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını ülke geneline yayılmaya devam ederken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldiği açıklandı.

Ülke'de yaklaşık iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço giderek artarken vaka sayısının 7 bin 985, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise salgının bulaştığı toplam kişi sayısının 9 bin 172'ye ulaştığını aktarıldı.

Diğer taraftan; İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldığını duyurdu. Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımı arasında 12 Haziran'da Roma'da oynanacağı kararlaştırılmıştı. UEFA Başkanı Ceferin ise bu konuda hazırlıklı olduklarını ve endişeleri bulunmadığı konusunda bir açıklama yapmıştı.

Son Güncelleme: 09.03.2020 22:05
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ItalyaKoronavirüsüSporErteleme KararıMüsabaka
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