İtalyanlar açıkladı, Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'nin yeni hocası geliyor

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda gelişmeler devam ediyor. Yerli ve yabancı adayları gündemine alan Fenerbahçe için İtalya'dan önemli iddialar geldi. Çizme basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin son olarak Milan'ı çalıştıran Marco Giampaolo için temaslarını sıklaştırdığını yazdı.
"Fenerbahçe, şu anda çok hassas bir durumda. Yönetim, eğlenceli bir oyun fikri ve gençleri de oynatmasıyla takdir edilen bir teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor."