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İtalyanlar açıkladı, Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'nin yeni hocası geliyor

Teknik direktör arayışlarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmeden devam ediyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 14:36
İtalyanlar açıkladı, Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe'nin yeni hocası geliyor

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda gelişmeler devam ediyor. Yerli ve yabancı adayları gündemine alan Fenerbahçe için İtalya'dan önemli iddialar geldi. Çizme basınında yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin son olarak Milan'ı çalıştıran Marco Giampaolo için temaslarını sıklaştırdığını yazdı.

Ekim 2019’da Milan'daki görevine son verilen 52 yaşındaki çalıştırıcının da İstanbul'a gelme fikrine sıcak baktığı belirtildi.Çıkan haberlerde Giampaolo'nun Türkiye'deki 7. İtalyan hoca olacağı vurgulanırken şu ifadeler de yer aldı: "Milan'dan sonra şimdi başka büyük bir kulübün kapıları usta teknik direktör için tekrar açılabilir. Fenerbahçe, takımını ona emanet etmek istiyor." denildi.

"Fenerbahçe, şu anda çok hassas bir durumda. Yönetim, eğlenceli bir oyun fikri ve gençleri de oynatmasıyla takdir edilen bir teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor."

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeItalyaTeknik DirektörMilanMarco Giampaolo
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