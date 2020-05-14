İtalyan basınında çıkann haberde, Fenerbahçe'li yöneticiler Atalanta'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi olarak ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temas halinde olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimlerin yapılacağı söylendi.
Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
İtalyanlar duyurdu! '' Fenerbahçe'den sürpriz transfer''
Fenerbahçe'nin transfer haberini bu kez İtalya basını duyurdu, Fenerbahçe, Atalanta'nın savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.
İtalyan basınında çıkann haberde, Fenerbahçe'li yöneticiler Atalanta'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi olarak ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temas halinde olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimlerin yapılacağı söylendi.
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