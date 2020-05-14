İtalyanlar duyurdu! '' Fenerbahçe'den sürpriz transfer''

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin atında performansı gösteren'de henüz teknik herhangibir teknik direktör ile anlaşma sağlanmamışken, transfer içinde çalışmalar başladı.

İtalyan basınında çıkann haberde, Fenerbahçe'li yöneticiler Atalanta'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Jose Luis Palomino ile ciddi olarak ilgileniyor. Bu sezon savunmada yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe'nin bu isimle yakın temas halinde olduğu ve ilerleyen günlerde resmi girişimlerin yapılacağı söylendi.

Palomino, bu sezon Atalanta formasıyla 21 lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 İtalya Kupası'nda forma giyerek toplam 28 müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.