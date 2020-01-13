İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120249
ALTIN
292.879
DOLAR
5.8695
STERLİN
7.6237
EURO
6.5297

İtalyanlar Simon Kjaer transferi resmen açıklandı

Sevilla Danimarkalı oyuncuyu sezon başında Atalanta'ya kiralamış ancak istediği süreyi alamayan Kjaer burada mutlu olmadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 15:15
İtalyanlar Simon Kjaer transferi resmen açıklandı

İsmi transfer döneminde Türk takımları ile sık sık anılan Simon içinFenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un  transfer listesinde olduğu yazılmıştı. Ancak Milan kulübünden yapılan açıklamada Simon Kjaer ile altı aylık anlaşmaya varıldığı resmi olarak duyuruldu. 
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSevillaSimon KjaerMilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de sürpriz transfer takası
Fenerbahçe'de sürpriz transfer takası
Merih Demiral sakatlığı maça damgasını vurdu
Merih Demiral sakatlığı maça damgasını vurdu
Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var
Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var
Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var
Lens'e Suudi Arabistan'dan talip var
Galatasaray 'a transferde Falcao tavsiyesi
Galatasaray 'a transferde Falcao tavsiyesi
Filenin Sultanlarından göz dolduran başarı! 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına gidiyoruz
Filenin Sultanlarından göz dolduran başarı! 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına gidiyoruz

Popüler Haberler

13 Ocak Pazartesi: Temizlik Benim İşim kim kazandı? Cansu günün sonunda kaç puan aldı?
13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?
Tarım kredisi veren bankalar listesi
Kuaförüm Sensin 13 Ocak modelleri kimler? Kuaförüm Sensin 13 Ocak Pazartesi kim birinci oldu?
13 Ocak Pazartesi: Müge Anlı'nın programını hüzün sardı! Sevdiğine kavuşmak için çıktığı yolda ölü bulundu!
13 Ocak Pazartesi: Gerçeğin Peşinde! Aycan Güven gerçek babasının kim olduğunu ispatlayacak mı? Songül Ural'ın eşi eve dönecek mi?
Evde bitcoin üretilebilir mi? Evde bitcoin nasıl üretilir?
Evi terk eden Özdemir Müge Anlı stüdyosuna geldi! İşte Türkiye'nin gözü önünde beklenen anne - kızın kavuşması...
Evde kalma vergisi haberleri doğru mu? Evlenmeyenlerden vergi alınacak mı?
14 Ocak Salı günü okullar tatil mi? 14 Ocak Salı günü okullarda kar tatili olan il ve ilçeler
DASK nedir, nasıl yapılır? DASK en fazla ne kadar tazminat öder?
Şampiyon dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Şahin Kendirci hakkında bilgiler
2020 KOSGEB engelli desteği nedir? Kosgeb engelli desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
2020 EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Kadın dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fox TV Kadın final bölümü ne zaman yayınlanacak, neden final yapıyor?
Torku bayilik şartları ve başvuru formu adresi
Yaparsın Aşkım'da verilen arabanın markası ve modeli ne?
Devlet destekli düğün kredisi nedir? 2020 Düğün kredisi başvuru şartları
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 13 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
iPhone SE 2 özellikleri ve fiyatı konusunda yeni bilgiler
Milli Voleybolcu Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.