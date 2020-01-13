İtalyanlar Simon Kjaer transferi resmen açıklandı

Sevilla Danimarkalı oyuncuyu sezon başında Atalanta'ya kiralamış ancak istediği süreyi alamayan Kjaer burada mutlu olmadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 15:15
İsmi transfer döneminde Türk takımları ile sık sık anılan Simon içinFenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu yazılmıştı. Ancak Milan kulübünden yapılan açıklamada Simon Kjaer ile altı aylık anlaşmaya varıldığı resmi olarak duyuruldu.
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