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Ivan Rakitic patates torbası benzetmesi

La Liga'da ekibi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic, formasını giydiği Barcelona'yı eleştirdi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:33
Ivan Rakitic patates torbası benzetmesi

Mundo Deportivo gazetesine açıklama yapan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, kontratı bitene kadar Barcelona'da forması giymek istediğini söyledi.

Sezon başında kendisinin takımdan gönderilmek istenildiği hatırlatan Rakitic, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.

''Saygı görebileceğim ve devamlı oynayabileceğim yerde olmak istiyorum''

Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde futbol hayatıma devam etmek istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ancak başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.

Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.

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BarcelonaFutbolLa LigaRakiticPatatesTorba
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