Jailson ile kaybolan 13 puan

Kariyerinde ilk kezmevkisinde oynayan 24 yaşındaki oyuncu adeta takımın kaderi ile oynuyor, sezon başından beri defans hattında sorunlar yaşayan'de sol bek ve Stoper için devşirme oyuncuları kullanan Ersun Yanal istediği istikrarı bir türlü yakalayamadı.bu sezon ligde 13 maçta defansta görev aldı, 13 maçın 3'ünde yenilen Fenerbahçe 7 maçı kazandı, 3 maçtan ise beraberlik ile ayrıldı. toplamda 6 maçta puan kaybedilirken bu 6 maçın 5'inde bizzat Jailson'un hatalarından kaynaklandığı görüldü. Ersun Yanal'ın özellikle Jailson'da ısrar etmesinin haklı sebepleri de var, oyuna hızlı başlayabilmesi isabetli kısa ve uzun pas oranı ve özellikle geri dönüşlerde hızlı olması sebebi ile o bölgede Jailson tercih ediliyor.