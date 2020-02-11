İstanbul 14°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119390
ALTIN
304.551
DOLAR
6.0305
STERLİN
7.8023
EURO
6.5753

Jailson ile kaybolan 13 puan

Fenerbahçede eskikler nedeniyle özellikle Stoper mevkisinde sorunlar yaşamaya devam ediyor.

11 Şubat 2020 Salı 14:26
Jailson ile kaybolan 13 puan

Kariyerinde ilk kez stoper mevkisinde oynayan 24 yaşındaki oyuncu adeta takımın kaderi ile oynuyor, sezon başından beri defans hattında sorunlar yaşayan Fenerbahçe'de sol bek ve Stoper için devşirme oyuncuları kullanan Ersun Yanal istediği istikrarı bir türlü yakalayamadı. Jailson bu sezon ligde 13 maçta defansta görev aldı, 13 maçın 3'ünde yenilen Fenerbahçe 7 maçı kazandı, 3 maçtan ise beraberlik ile ayrıldı. toplamda 6 maçta puan kaybedilirken bu 6 maçın 5'inde bizzat Jailson'un hatalarından kaynaklandığı görüldü.  Ersun Yanal'ın özellikle Jailson'da ısrar etmesinin haklı sebepleri de var, oyuna hızlı başlayabilmesi isabetli kısa ve uzun pas oranı ve özellikle geri dönüşlerde  hızlı olması sebebi ile o bölgede Jailson tercih ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJailsonLig Puan DurumuStoper
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş taraftarları 4 dalda Oscar adayı gösterdi
Beşiktaş taraftarları 4 dalda Oscar adayı gösterdi
Son paylaşımı Sosyal Medya'yı salladı
Son paylaşımı Sosyal Medya'yı salladı
Lucescu teknik adam olarak gelmiyor
Lucescu teknik adam olarak gelmiyor
Futbol'un efsanesi evinden çıkamıyor
Futbol'un efsanesi evinden çıkamıyor
Victor Moses yeniden doğdu
Victor Moses yeniden doğdu
Adem büyük ''golcü''
Adem büyük ''golcü''

Popüler Haberler

SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri
İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? İş yeri hekimi nasıl olabilirim?
2020 yılında en çok istihdam edilecek meslekler
AÖF bürosu çalışma saatleri 2020 AÖF büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AÖF büroları kaça kadar açık? 2020 AÖF bürosu mesai saatleri
Kredi notu nasıl yükseltilir? En hızlı şekilde kredi notu yükseltmek için yöntemler!
11 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Vali maaşları ne kadar? 2020 Vali maaşları
Kaymakam maaşları ne kadar? 2020 Kaymakam maaşları
Yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri
Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba - Yıldız falınız ve astrolojik burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Meyve bahçelerine hibe desteği almak için gerekli belgeler ve hibe destek şartları
Türkiye genelinde İŞKUR tarafından 11 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru tarihleri belli oldu!
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon için çekimler başlıyor!
Fazla tuz tüketmenin zararları nelerdir? Tuz tüketimi ne kadar olmalı?
Savaşçı Merlin kimdir? Gerçek adı nedir? Anıl Altınöz hakkında bilgiler
Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Cennet Konakları nerededir?
Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Eski ehliyetler ne zamana kadar geçerli olacak? 2020 Ehliyet yenileme belgeleri
Telefon ekranındaki çizikleri düzeltme yöntemleri
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi - Yıldız falınız ve burç yorumunuz size neler anlatıyor?
Kanalların yayın akışları 10 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.