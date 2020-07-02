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Japon oyuncu Nagatomo Cimbom’daki son antrenmanında gözyaşlarına hakim olamadı

Japon oyuncu Yuto Nagatomo Galatasaray’da çıktığı son antrenmandan önce gözyaşlarına hakim olamadı.34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Ocak ayında askıya alınmıştı…

02 Temmuz 2020 Perşembe 18:53
Japon oyuncu Nagatomo Cimbom’daki son antrenmanında gözyaşlarına hakim olamadı
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Galatasaray’ın son antrenmanında oldukça duygusal anlar yaşandı. Japon oyuncu Yuto Nagatomo Sarı-kırmızılı ekip ile son kez antrenmana çıktı. Antrenmandan önce gözyaşlarını tutamayan başarılı oyuncu takım ile duygusal anlar yaşadı.


Nagatomo 2017-2018 sezonu devre arasında İtalyan devi İnter’den kiralanmıştı. Süper Lig’de toplamda 65 karşılaşmada forma şansı bulan Japon oyuncu iki kere şampiyonluk kupasını kaldırdı. Son olarak yabancı kontenjanı sebebiyle Ocak ayında sözleşmesi askıya alınan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu bugün son antrenmanına çıktı ve takımla vedalaştı.


Son Güncelleme: 02.07.2020 18:53
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