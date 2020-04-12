Jefferson Farfan, maaş kesintisi sonrası ''Parama dokunmalarına müsade etmem''

Arkadaşı Roberto Guizasola ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Param dışında her şeyle oynanmasına izin veririm. Bana sadece Rusça bir mektup gönderdildi, hiç anlam veremedim, Yırttım attım zaten Benimle dalga geçmek istediler." ifadelerini kullandı.

Yüzde 40 kesinti olacak denildi.

Rus kulübü, koronavirüs tedbirleri kapsamında futbolcu maaşlarında yüzde 40 indirime gitme kararı almıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Perulu oyuncu, forma giydiği 66 maçta 24 gol ve 12 asist ile oynadı.