Jefferson Farfan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı!

Rusya’da Covid-19 salgını artışları devam ediyor. Futbol kulüpleri de testlere ağırlık verirken dünyaca ünlü futbolcudan kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre Lokomativ Moskova takımında forma giyen Jefferson Farfan’ın Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Kulüp tarafından yapılan paylaşımda "Oyuncumuz Jefferson Farfan'a koronavirüs teşhisi konuldu. Sana sağlıklı günler diliyoruz, çabuk iyileş Jeff." Denildi.

RIA Novosti haber ajansına konuşan Lokomotiv Moskova yönetim kurulu başkanı Anatoly Meshcheryakov 35 yaşında ki Peru’lu oyuncunun hem kulüp doktorları hem de büyük hastane doktorları tarafından gözetim altında olduğunu ve hastaneye yatırılmadığını belirtti.

Rusya 1. Ligi ise 2 aylık ara ardından 21 Haziran tarihinde tekrar başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:59