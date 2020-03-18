John Obi Mikel'den koronavirüs ayrılığı

Dünya'yı sarantehlikesi yüzünden kendisini rahat hissetmediğini ve bu durumda futbol oynamasının doğru olmadığını düşünen Obi Mikel'in,yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiği duyuruldu.Mikel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim, ayrıca takım arkadaşlarım ile birlikta teknik heyet ve malzemecime de teşekkür etmek istiyorum. Hayatım boyunca almam gereken en zor kararlardan biriy oldu ancak bu zorlu dönemde ailemin yanında olmalıyım ve onlarla zaman geçirmeliyim dedi''