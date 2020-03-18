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John Obi Mikel'den koronavirüs ayrılığı

Trabzonspor ile yollarını ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Obi Mikel Üzgün olduğunu belirtti.

18 Mart 2020 Çarşamba 18:00
John Obi Mikel'den koronavirüs ayrılığı

Dünya'yı saran Koronavirüs tehlikesi yüzünden kendisini rahat hissetmediğini ve bu durumda futbol oynamasının doğru olmadığını düşünen Obi Mikel'in,Trabzonspor yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiği duyuruldu.Mikel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim, ayrıca takım arkadaşlarım ile birlikta teknik heyet ve malzemecime de teşekkür etmek istiyorum. Hayatım boyunca almam gereken en zor kararlardan biriy oldu ancak bu zorlu dönemde  ailemin yanında olmalıyım ve onlarla zaman geçirmeliyim dedi''

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAyrılıkKoronavirüsJohn Obi Mikel
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