''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim, ayrıca takım arkadaşlarım ile birlikta teknik heyet ve malzemecime de teşekkür etmek istiyorum. Hayatım boyunca almam gereken en zor kararlardan biriy oldu ancak bu zorlu dönemde ailemin yanında olmalıyım ve onlarla zaman geçirmeliyim dedi''
John Obi Mikel'den koronavirüs ayrılığı
Trabzonspor ile yollarını ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran Obi Mikel Üzgün olduğunu belirtti.
18 Mart 2020 Çarşamba 18:00
''Beni destekleyen herkese teşekkür ederim, ayrıca takım arkadaşlarım ile birlikta teknik heyet ve malzemecime de teşekkür etmek istiyorum. Hayatım boyunca almam gereken en zor kararlardan biriy oldu ancak bu zorlu dönemde ailemin yanında olmalıyım ve onlarla zaman geçirmeliyim dedi''