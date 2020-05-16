Jose Mourinho'dan, Premier Lig' teknik direktörlerine sert eleştri

Jose Mourinho, şahsına münhasır üslubu ile yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı. Portekizli teknik adamın hedefinde bu kez Premier Lig’de görev yapan meslektaşları vardı.

Güvenli ortam oluşturulmadığı takdirde sahaya çıkmayacaklarını belirten Mourinho, "Premier Lig’in başlamaması yönünde açıklama yapan teknik adamlar evlerinde oturup Almanya Ligi’ni izlesinler" dedi.

57 yaşındaki Mourinho, oyuncularını salgın süresinde gösterdiği çalışma azmine de vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes bireysel olarak özlem ve özveri ile gerekli çabayı gösteriyor. Onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Premier Lig'de çalışan tüm teknik direktörler, Çarşamba günü ligin geleceği hakkında bir telekonferans görüşmesi yapmıştı.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile Chelsea'de görev yapan Frank Lampard, temkinli duruş sergilemişlerdi.

