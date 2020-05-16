Jose Mourinho'dan, Premier Lig' teknik direktörlerine sert eleştri

Jose Mourinho, şahsına münhasır üslubu ile yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı. Portekizli teknik adamın hedefinde bu kez Premier Lig’de görev yapan meslektaşları vardı.
Güvenli ortam oluşturulmadığı takdirde sahaya çıkmayacaklarını belirten Mourinho, "Premier Lig’in başlamaması yönünde açıklama yapan teknik adamlar evlerinde oturup Almanya Ligi’ni izlesinler" dedi.
Premier Lig'de çalışan tüm teknik direktörler, Çarşamba günü ligin geleceği hakkında bir telekonferans görüşmesi yapmıştı.
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile Chelsea'de görev yapan Frank Lampard, temkinli duruş sergilemişlerdi.