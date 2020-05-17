Ülke basınına açıklamalar yapan 23 yaşındaki sol bek, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. O dönem performansının çok iyi olduğunu vurgulayan Tavares, ''Menajerim beni arayarak iki kulübün beni transfer etmek istediğini söyledi, Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istemesi elbetteki hoşuma gitti, ancak Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası birazda tedirgin oldum. Bu nedenle teklifleri geri çevirdim.'' dedi.
Junior Tavares'ten flaş açıklama Galatasaray'a gitmeyi ben istemedim
Sao Paulo'nun sözleşmeli oyuncusu olan ve Portekiz liginde Portimonense takımında kiralık olarak oynayan Junior Tavares, 3 yıl önce Galatasaray ve Ajax'ın transfer teklifi aldığını açıkladı.
YORUM EKLE