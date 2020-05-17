Junior Tavares'ten flaş açıklama Galatasaray'a gitmeyi ben istemedim

Bonservisi'da olan ve sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'yeolan Brezilyalı sol bek'tenitirafı geldi.

Ülke basınına açıklamalar yapan 23 yaşındaki sol bek, 3 yıl önce Galatasaray'dan teklif aldığını söyledi. O dönem performansının çok iyi olduğunu vurgulayan Tavares, ''Menajerim beni arayarak iki kulübün beni transfer etmek istediğini söyledi, Galatasaray ve Ajax'ın beni transfer etmek istemesi elbetteki hoşuma gitti, ancak Sao Paulo'da kendimi çok iyi hissediyordum ve açıkçası birazda tedirgin oldum. Bu nedenle teklifleri geri çevirdim.'' dedi.