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Junvetus-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Juventus bugün evinde Lecce'yi ağırlayacak. Son 6 maçını kazanan ve galibiyet serisine devam etmek isteyen Juventus Lecce maçında puan kaybı istemiyor. Pek çok kişi ise Juventus Lecce maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:23
Junvetus-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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İtalya Serie A’nın 28 haftasında mutlak galibiyet ve şampiyonluk parolası ile sahaya çıkacak olan Juventus kendi evinde 18 sırada bulunan Lecce’yi ağırlayacak. Pek çok kişi ise Juventus-Lecce maçının hangi gün ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı.


Serie A’nın 28. Haftasında lider olan Juventus evinde Lecce’yi ağırlayacak. 66 puanla zirvede bulunan Juventus şampiyonluk yolunda yara almak istemezken 18. Sırada 25 puanla düşme hattında bulunan Lecce ise puan alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Juventus kadrosunda Lecce maçında Mattia De Sciglio ve Alex Sandro’nun sakatlığı nedeni ile oynamayacağı açıklanırken Danilo’nun da kırmızı kart cezalısı olmasından kaynaklı olarak forma giyemeyeceği belirtildi. Lecce’de ise Diego Farias, Alessandro Deiola, Antonin Barak ve Cristian Dell’Orco’nun sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecekleri açıklandı.

Juventus-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Juventus-Lecce açı 26 Haziran tarihinde 22.45’te başlayacak. Maçın herhangi bir yayıncısı bulunmazken izlemek isteyenlerin intenetten araştırma yapmaları gerekiyor.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:23
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