Juventus forması giyen Merih Demiral'dan örnek davranışlar!

Milli futbolcu ve aynı zamanda Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'dan anlamlı bir hareket geldi. Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmasına rağmen çalışmak zorunda olan ve 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsüne mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan evden çıkma yasağına karşı çalışmak zorunda kalan insanlara kayıtsı kalamayan demiral, örnek bir davranış sergiledi veyapmak istediğini sosyal medya hesabından aktardı.Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, bununlada kalmadı ve öğrencileri de düşünerek başlatılan kampanyaya katıldı. Twitter hesabından bir başka paylaşım yapan Merih, “Eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 kardeşime kitap seti gönderiyorum” diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu, milletvekili Saffet Sancaklı’yı ve milletvekili Ümit Özdağ’ı da bu kampanyaya davet etti.