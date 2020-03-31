Juventus'ta Maaş güncellemeleri belli oldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında olan İtalya'da futbol kulüpleri de tedbirli davranmaya devam ediyor. Sky Sport İtalia'nın duyurduğu habere göre; futbolcuların yıllık maaşlarında yapılacak kesintileri açıkladı.



'nun 31 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 10 milyon Euroluk kısmını bırakacak. Milli futbolcumuz'ın 1.8 milyon Euro olacak senelik kazancı 1.2 milyon Euro'ya düşecek. Yinen futbolculardan Higuain 7.5 milyon Euro'luk maaşını 5 milyon Euro'ya çekilecek.