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Juventus'ta Maaş güncellemeleri belli oldu

Koronavirüs nedeniyle spor dünyasında ekonomik tedbirler alınmaya devam ederken Juventus'ta futbolcuların maaşlarında düzenleme yapılmasını istedi.

31 Mart 2020 Salı 13:59
Juventus'ta Maaş güncellemeleri belli oldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında olan İtalya'da futbol kulüpleri de tedbirli davranmaya devam ediyor. Sky Sport İtalia'nın duyurduğu habere göre; futbolcuların yıllık maaşlarında yapılacak kesintileri açıkladı.

Açıklama sonrasında belirlenen rakamlar: 
Ronaldo'nun 31 milyon Euro'luk yıllık ücretinin 10 milyon Euroluk kısmını bırakacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 1.8 milyon Euro olacak senelik kazancı 1.2 milyon Euro'ya düşecek. Yinen futbolculardan Higuain 7.5 milyon Euro'luk maaşını 5 milyon Euro'ya çekilecek.

Anahtar Kelimeler:
JuventusMerih DemiralRonaldoMaaş
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