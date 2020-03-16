Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Ronaldo'yu uzun süre kadrosunda tutmak istediği belirtildi, yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo yeni sözleşmesi kabul ederse 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlığı nedeni ile ülkesine giden ve sonrasında koronavirüs haberleri nedeni ile İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo'nun sözleşme konusunda bir açıklama yapmadı.
Juventus'tan Ronaldo'ya yeni sözleşme teklifi
2018 yılında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'ya yeni teklif hazırlanıyor.
16 Mart 2020 Pazartesi 12:39
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Ronaldo'yu uzun süre kadrosunda tutmak istediği belirtildi, yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo yeni sözleşmesi kabul ederse 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlığı nedeni ile ülkesine giden ve sonrasında koronavirüs haberleri nedeni ile İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo'nun sözleşme konusunda bir açıklama yapmadı.