Juventus'tan Ronaldo'ya yeni sözleşme teklifi

İtayla Seri A takımlarındanforması giyensözleşmesi 2022 de bitecek olmasına rağmen yeni sözleşme yapılmak isteniyor,li yıldız oyuncunun sözleşmeyi kabul etmesi halinde 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek.Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Ronaldo'yu uzun süre kadrosunda tutmak istediği belirtildi, yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo yeni sözleşmesi kabul ederse 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlığı nedeni ile ülkesine giden ve sonrasında koronavirüs haberleri nedeni ile'ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo'nun sözleşme konusunda bir açıklama yapmadı.