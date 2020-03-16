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Juventus'tan Ronaldo'ya yeni sözleşme teklifi

2018 yılında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'ya yeni teklif hazırlanıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 12:39
Juventus'tan Ronaldo'ya yeni sözleşme teklifi

İtayla Seri A  takımlarından Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo sözleşmesi 2022 de bitecek olmasına rağmen yeni sözleşme yapılmak isteniyor, Portekizli yıldız oyuncunun sözleşmeyi kabul etmesi halinde 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek.
Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'un 35 yaşındaki yıldızı Ronaldo'yu uzun süre kadrosunda tutmak istediği belirtildi, yıllık 31 milyon Euro kazanan Ronaldo yeni sözleşmesi kabul ederse 39 yaşına kadar Juventus forması giyecek. Geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlığı nedeni ile ülkesine giden ve sonrasında koronavirüs haberleri nedeni ile İtalya'ya dönmeyeceğini açıklayan Ronaldo'nun sözleşme konusunda bir açıklama yapmadı.  

Anahtar Kelimeler:
JuventusCristiano RonaldoItalyaPortekiz
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