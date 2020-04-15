Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu

Dünyayı etksi altına alansalgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. Dünya üzerinde bir çok futbolcuda olduğu gibin ekibi’ta da futbolculardanve Blaisevirüse yakalanmıştı.

Juventus’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi’nin devam eden tedavisinin ardından yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

