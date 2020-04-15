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Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu

İtalyan ekibi Juventus, yaptığı resmi açıklamada Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:25
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu

Dünyayı etksi altına alan koronavirüs salgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. Dünya üzerinde bir çok futbolcuda olduğu gibi İtalyan ekibi Juventus’ta da futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi virüse yakalanmıştı.

Juventus’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi’nin devam eden tedavisinin ardından yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
JuventusItalyaKoronavirüsNegatifDaniele RuganiMatuidi
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