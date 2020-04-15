Juventus’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi’nin devam eden tedavisinin ardından yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Juventus'un iki süper yıldızı Koronavirüs'ten kurtuldu
İtalyan ekibi Juventus, yaptığı resmi açıklamada Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu.
15 Nisan 2020 Çarşamba 21:25
Juventus’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi’nin devam eden tedavisinin ardından yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.