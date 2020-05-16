Kaan Ayhan ve Kenan Karaman forma giydiği Düsseldorf kazanamadı

Almanya Bundesliga'da koronavirüs pandemisi nedeni ile ara verilen ligler bugün kaldığı yerden devam etmeye başaldı. 26. hafta müsabakasında Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u ev sahipliği yaptı, maç 0-0 berabere sonuçlandı.

Merkur Spiel-Arena'da oynanan ve koronavirüs önlemleri doğrultusunda seyircisiz olarak gerçekleştirilen mücadele, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle bitti.

Fortuna Düsseldorf'ta oynayan milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladılar.

Kaan Ayhan 90 dakika boyunca oyunda kalırken, Kenan Karaman ise 79. dakikada oyundan çıkarak yerini Skrzybski'ye bıraktı.

Ara transferde Fenerbahçe'den Düsseldorf'a kiralık olarak giden Zanka ise mücadelede forma şansı bulamadı.

Liglerin uzun bir süre ara vermesinden dolayı gelen 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanmaya başlandı. Paderborn 5 oyuncu değiştirirken, Düsseldorf ise 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Düsseldorf, 23 puana çıktı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Paderborn ise 16 puana yükseldi.

Düsseldorf gelecek hafta Köln deplasmanına gidecek. Paderborn ise Hoffenheim'ı konuk edecek.