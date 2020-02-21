Kadıköy'de Galatasaray derbisinin kaptanı Ozan Tufan

'de Emre ve Hasan Ali'nin olmadığı maçlara kapton olarak çıkan genç oyuncu ilk kezderbisinde hemde'deolarak sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. başarılı oyuncunun böylesi bir kritik maçta kaptanlık pazubandını takarak sahaya çıkması ve arkadaşlarına saha içerisinde iyi şekilde liderlik etmesi bekleniyor