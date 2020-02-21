Kadıköy'de Galatasaray derbisinin kaptanı Ozan Tufan
Hafta sonu oynanacak derbiye kaptanlık pazubandı ile çıkacak Ozan Tufan ayrı bir heyecan yaşıyor.
21 Şubat 2020 Cuma 10:40
Fenerbahçe'de Emre ve Hasan Ali'nin olmadığı maçlara kapton olarak çıkan genç oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinde hemde Kadıköy'de kaptan olarak sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. başarılı oyuncunun böylesi bir kritik maçta kaptanlık pazubandını takarak sahaya çıkması ve arkadaşlarına saha içerisinde iyi şekilde liderlik etmesi bekleniyor
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