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Kadın Futbol takımında Koronavirüs Vefat'ı yaşandı

TFF kadınlar Ligi'nde Koronavirüs'e bağlı vefat haberi Kulübü ve spor camiasını yasa boğdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:20
Kadın Futbol takımında Koronavirüs Vefat'ı yaşandı

TFF kadınlar 3.ligi takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün sportif direktörü Kumsal Yıldız'ın, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.Bursa Ağaköyspor kulübünün sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs ( covid 19) nedeniyle jayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada ''Kumsal Yıldız'ın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş durumdayız, Merhume Kumsal Yıldız'a Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz''denildi.

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TFFVefatKoronavirüsKadın Futbol Ligi
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