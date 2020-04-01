Kadın Futbol takımında Koronavirüs Vefat'ı yaşandı

kadınlar 3.ligi takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün sportif direktörü Kumsal Yıldız'ın,nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.Bursa Ağaköyspor kulübünün sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs ( covid 19) nedeniyle jayatını kaybetti. TFF'den yapılan açıklamada ''Kumsal Yıldız'ın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş durumdayız, Merhume Kumsal Yıldız'a Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz''denildi.