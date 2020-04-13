Kadro yeniden şekilleriniyor, Fatih Terim neşteri vurdu

Galatasaray'da yaşanan gelişme sonrası, Fatih Terim'in Sarı Kırmızılı yönetime verdiği rapor şaşkınlık yarattı. Skorer'de yer alan habere göre başarılı teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera haricinde diğer tüm yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.
Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında.
Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncusu Mariano ise, ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu duyurmuştu.