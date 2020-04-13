Kadro yeniden şekilleriniyor, Fatih Terim neşteri vurdu

Galatasaray'da yaşanan gelişme sonrası, Fatih Terim'in Sarı Kırmızılı yönetime verdiği rapor şaşkınlık yarattı. Skorer'de yer alan habere göre başarılı teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera haricinde diğer tüm yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti.

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin zaten sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeesi planlanmıyor. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacağı düşünülüyor. Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapacağı öğrenildi. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında.

Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncusu Mariano ise, ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu duyurmuştu.