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Kanal İstanbul nedir, neden tartışılıyor? Kanal İstanbul nereye yapılacak?

Son zamanlarda adı sık sık duyulan Kanal İstanbul ile ilgili vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Peki Kanal İstanbul nedir, neden tartışılıyor? Uzun zamandır gündemde bulunan Kanal İstanbul nereye yapılacak? İşte Kanal İstanbul ile ilgili tüm ayrıntılar…

26 Aralık 2019 Perşembe 12:06
Kanal İstanbul nedir, neden tartışılıyor? Kanal İstanbul nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 senesinde açıkladığı ve kamuoyunda çılgın proje olarak isimlendirilen Kanal İstanbul’un yeni ÇED raporu duyuruldu. Kanal İstanbul’un güzergahı Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu olarak tespit edildi.

Yeni Akit tarafından yapılan habere bakıldığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak yapılan açıklama kapsamındaki çalışmaların %60 seviyesinde sona ereceği tarihin 2023 olarak öngörüldüğü ifade edildi. Kanal İstanbul projesi 27 Nisan 2011 tarihinde o dönen başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul Projesini kamuoyuna açıklarken Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı’nı önek göstermişti. Ayrıca projenin tüm kaynaklarının milli olacağını açıklamıştı.

Kanal İstanbul Nedir?

Kanal İstanbul, 453 milyon metrekareyi kapsamı altına alacak olan Yeni Şehir isminde görülecek olan bölgede gerçekleştirilecek. Kanal İstanbul’un meydana getirdiği 30 milyon metrekarelik alan dışında kalan bölgeler aşağıdaki şekilde ortaya konacak.

  • 78 milyon metrekare üzerine bir havaalanı
  • 33 milyon metrekare üzerine Ispartakule ve Bahçeşehir
  • 108 milyon metrekare üzerine yollar
  • 167 milyon metrekare üzerine imar parselleri
  • 37 milyon metrekare üzerine ortak yeşil alanlar

Kanal İstanbul’un Tarihteki Yeri

Karadeniz ve Marmara bölgelerini yapay bir boğaz ile birbirine bağlama fikri ilk defa 16. Yüzyılda ortaya konmuştur. Şimdiye kadar 6 kere gündeme gelmiştir.

1500 senelerinin orta bölümlerinde Osmanlı’da yapılmak istenen bu proje Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü’nü Karadeniz ve Marmara’ya bağlamayı amaçlamıştı.

Mimar Sinan ve Nicola Parisi proje için hazırlıklarına başladılar ancak çıkan savaşlar bu projelerin gerçekleştirilmesine engel oldu.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06
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