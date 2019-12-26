Kanal İstanbul nedir, neden tartışılıyor? Kanal İstanbul nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 senesinde açıkladığı ve kamuoyunda çılgın proje olarak isimlendirilen Kanal İstanbul’un yeni ÇED raporu duyuruldu. Kanal İstanbul’un güzergahı Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu olarak tespit edildi.

Yeni Akit tarafından yapılan habere bakıldığında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak yapılan açıklama kapsamındaki çalışmaların %60 seviyesinde sona ereceği tarihin 2023 olarak öngörüldüğü ifade edildi. Kanal İstanbul projesi 27 Nisan 2011 tarihinde o dönen başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul Projesini kamuoyuna açıklarken Panama Kanalı ve Süveyş Kanalı’nı önek göstermişti. Ayrıca projenin tüm kaynaklarının milli olacağını açıklamıştı.

Kanal İstanbul Nedir?

78 milyon metrekare üzerine bir havaalanı

33 milyon metrekare üzerine Ispartakule ve Bahçeşehir

108 milyon metrekare üzerine yollar

167 milyon metrekare üzerine imar parselleri

37 milyon metrekare üzerine ortak yeşil alanlar

Kanal İstanbul’un Tarihteki Yeri

Kanal İstanbul, 453 milyon metrekareyi kapsamı altına alacak olan Yeni Şehir isminde görülecek olan bölgede gerçekleştirilecek. Kanal İstanbul’un meydana getirdiği 30 milyon metrekarelik alan dışında kalan bölgeler aşağıdaki şekilde ortaya konacak.

Karadeniz ve Marmara bölgelerini yapay bir boğaz ile birbirine bağlama fikri ilk defa 16. Yüzyılda ortaya konmuştur. Şimdiye kadar 6 kere gündeme gelmiştir.

1500 senelerinin orta bölümlerinde Osmanlı’da yapılmak istenen bu proje Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü’nü Karadeniz ve Marmara’ya bağlamayı amaçlamıştı.

Mimar Sinan ve Nicola Parisi proje için hazırlıklarına başladılar ancak çıkan savaşlar bu projelerin gerçekleştirilmesine engel oldu.