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Kanarya'nın eski oyuncusu Eljif Elmas İtalya'da şov yaptı!

Serie A'daki çekişmeli şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'nın eski oyuncusu Eljif Elmas İtalya'da şov yaptı! Genç oyuncu takımı Napoli için bir gole imza attı...

04 Şubat 2020 Salı 13:23
Kanarya'nın eski oyuncusu Eljif Elmas İtalya'da şov yaptı!

Sarı Kanarya’nın eski oyuncularından olan Eljif Elmas Serie A’daki performansını gün geçtikçe daha iyi bir seviyeye getiriyor. Napoli takımının önemli bir parçası olmayı başaran Eljif Elmas son olarak Sampdoria deplasmanında gol atarak takımına katkıda bulundu.

Aslen Makedonyalı olan Eljif Elmas maçın henüz 16. Dakikasındayken golünü kaydetmeyi başardı.

Maçın Büyük Bölümünde Sahadaydı

Genç oyuncu Napoli forması altında attığı gol ile alkış almayı başardı. Toplamda 79 dakika yeşil sahada kalan 20 yaşındaki Eljif Elmas, maç boyunca gösterdiği yüksek enerji ve ortaya koyduğu başarılı performans ile hocası ve taraftarlarından tam not aldı. 79. Dakikada oyundan çıkan Elmas yerini Matteo Politano’ya bıraktı.

Napoli ile Samdoria arasındaki mücadele Napoli’nin 4-2’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Maçtaki diğer goller Napoli tarafından 3’te Arkadiusz Milik, 83’te Diego Demme ve uzatma dakikalarında Dries Mertens’te geldi.

Sampdoria’nın golleri ise 26’da Quagliarella ve 73’te Manolo Gabbiadini tarafından atıldı. Bu maçın ardından Samproia 20 puanda kaldı, Napoli ise puanını 30’a çıkarmayı başardı.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:23
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