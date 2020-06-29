Kaptan Emre Belözoğlu Simon Falette konusunda son noktayı koydu!

Devre arasında Frankfurt’tan kiralanan ve Fenerbahçe kadrosuna katılan Simon Falette’nin sonraki sezon takımda yer alıp almayacağı merak edilen konular arasında yer alıyordu. Bu sezon şampiyonluk yarışı hakkında umutlarını kaybeden Sarı Lacivertli ekip sonraki sezon için yepyeni bir kadro kurma yoluna gitti. Son olarak kiralık oyuncu Simon Falette’yle ilgili de nihai karar verildi.

Gine asıllı stoper oyuncusu Simon Falette takımda yer aldığı süre boyunca gösterdiği performans ve takımla uyumu ile teknik ekibi etkilemeyi başardı. 28 yaşındaki başarılı oyuncunun her ne kadar çok forma şansı bulamamış bile olsa sonraki sezonda takımda önemli bir yer tutacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe formasıyla üç Ziraat Türkiye Kupası maçına ve dört tane de Süper Lig maçına çıkan Falette zamanında yaptığı müdahaleler ve verdiği isabetli paslar ile takımdaki yerini garantilemeyi başardı. Takımın kaptanı ve sonraki sezon teknik ekibinde yer alacağı bilinen Emre Belözoğlu’nun da 28 yaşındaki stoper oyuncusunun sonraki sezon kadroda olmasını istediği öğrenildi.