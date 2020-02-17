Kaptan gemiyi terk etmiyor

'de alınansonrası geleceği tartışılan,oyuncuları ile bir toplantı yaptı. İngiltere futbol federasyonu'nundan da ceza alma ihtimali olan City'nin teknik patronu takım 4.lig'e düşse bile ben buradayım diyerek oyuncularını motive etti. Toplantı sonrası Raheem'de kulübe olan sadakatini göstererek takımdan ayrılmak istemediğini ve bu yönde talepte bulunmayacağını belirtti.