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Kaptan gemiyi terk etmiyor

Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından ceza almasının ardından Pep Guardiola cezaya rağmen takımını bırakmayacağını açıkladı

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:52
Kaptan gemiyi terk etmiyor

Manchester City'de alınan ceza sonrası geleceği tartışılan Pep Guardiola,oyuncuları ile bir toplantı yaptı. İngiltere futbol federasyonu'nundan da ceza alma ihtimali olan City'nin teknik patronu takım 4.lig'e düşse bile ben buradayım diyerek oyuncularını motive etti. Toplantı sonrası Raheem Sterling'de kulübe olan sadakatini göstererek takımdan ayrılmak istemediğini ve bu yönde talepte bulunmayacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
CezaManchester CityPep GuardiolaSterlingEUFA
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