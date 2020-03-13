Kar Voleybolu Dünya kupasına Korona engeli

Erciyes Kayak Merkezinden yapılan açıklamada,'' Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya'ya salgın halinde yayılanvirüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı,Uluslararası Voleybol Federasyonu ve ilgilitüm makamlarca gerekli kontrol ve korunma tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası seviyedeki tüm sosyal ve sportif faliyetler ülke genelinde iptal edilmiştir. 12-15 Mart'ta yapılması planlanan Kar Voleybol'uileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir'' denildi.