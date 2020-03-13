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Kar Voleybolu Dünya kupasına Korona engeli

Erciyes Kayak Merkezinde 12-15 mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan KAr Voleybol'u Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.

13 Mart 2020 Cuma 15:26
Kar Voleybolu Dünya kupasına Korona engeli

Erciyes Kayak Merkezinden yapılan açıklamada,'' Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya'ya salgın halinde yayılan Koronavirüs nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı,Uluslararası Voleybol Federasyonu ve ilgili 
tüm makamlarca gerekli kontrol ve korunma tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası seviyedeki tüm sosyal ve sportif faliyetler ülke genelinde iptal edilmiştir. 12-15 Mart'ta yapılması planlanan Kar Voleybol'u Dünya kupası  ileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir'' denildi.

Anahtar Kelimeler:
KayseriDünya KupasıKORONAKAr Voleybolu
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