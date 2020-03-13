tüm makamlarca gerekli kontrol ve korunma tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası seviyedeki tüm sosyal ve sportif faliyetler ülke genelinde iptal edilmiştir. 12-15 Mart'ta yapılması planlanan Kar Voleybol'u Dünya kupası ileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir'' denildi.
Kar Voleybolu Dünya kupasına Korona engeli
Erciyes Kayak Merkezinde 12-15 mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan KAr Voleybol'u Dünya Kupası ileri bir tarihe ertelendi.
13 Mart 2020 Cuma 15:26
tüm makamlarca gerekli kontrol ve korunma tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası seviyedeki tüm sosyal ve sportif faliyetler ülke genelinde iptal edilmiştir. 12-15 Mart'ta yapılması planlanan Kar Voleybol'u Dünya kupası ileri bir tarih olan Aralık 2020'ye ertelenmiştir'' denildi.