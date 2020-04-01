Karar verildi, Avrupa maçları oynanabilecekmi

'nın almış olduğu karar doğrultusundavemaçları Temmuz ve Ağustos ayında oynanabilecek,play-off ve Milli takım hazırlık maçları da ertelendi. Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avruğa Ligi'nde oynanamayan maçlar Temmuz ve Ağustos aylarında oynanacak. Böyleceda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.UEFA, EURO 2020 play-off maçlarının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı. Haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları ile iptal edildi.