Karar verildi, Avrupa maçları oynanabilecekmi

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:50
UEFA
'nın almış olduğu karar doğrultusunda Şampiyonlar Ligi
ve Avrupa Ligi
maçları Temmuz ve Ağustos ayında oynanabilecek, EURO 2020
play-off ve Milli takım hazırlık maçları da ertelendi. Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avruğa Ligi'nde oynanamayan maçlar Temmuz ve Ağustos aylarında oynanacak. Böylece İstanbul
da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.
Milli maçların ertelenmesi kararı alındı
UEFA, EURO 2020 play-off maçlarının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı. Haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları ile iptal edildi.