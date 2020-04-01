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Karar verildi, Avrupa maçları oynanabilecekmi

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hakkında karar verildi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:50
Karar verildi, Avrupa maçları oynanabilecekmi

UEFA'nın almış olduğu karar doğrultusunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları Temmuz ve Ağustos ayında oynanabilecek, EURO 2020 play-off ve Milli takım hazırlık maçları da ertelendi. Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avruğa Ligi'nde oynanamayan maçlar Temmuz ve Ağustos aylarında oynanacak. Böylece İstanbulda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.
Milli maçların ertelenmesi kararı alındı
UEFA, EURO 2020 play-off maçlarının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı. Haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları ile iptal edildi.

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IstanbulEuro 2020Şampiyonlar LigiUEFAAvrupa LigiErteleme
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