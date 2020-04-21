Karius, Beşiktaş'la olan kontratını sonlandırdı

Beşiktaş'ta Alman kalecisi Loris Karius gelişmesi yaşandı. Tecrübeli kaleci Siyah-beyazlı ekip ile yolalrını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, dün bir açıklama yaparak Loris Karius'un son durumu ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." diye konuşmuştu.