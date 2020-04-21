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Karius, Beşiktaş'la olan kontratını sonlandırdı

Loris Karius, Beşiktaş Spor kulübü ile yollarını ayırdı. 1.6 milyon Euro alacağı için FIFA’ya başvuran Alman kaleciye kulüp 470 bin euro ödeyecek.

21 Nisan 2020 Salı 21:42
Karius, Beşiktaş'la olan kontratını sonlandırdı

Beşiktaş'ta Alman kalecisi Loris Karius gelişmesi yaşandı. Tecrübeli kaleci Siyah-beyazlı ekip ile yolalrını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübünü hem alacakları hem de kontratının feshetmek için FIFA'ya başvuran ve kulüp hakkında şilayette bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, sözleşmesini feshetti. 1.6 milyon euro karşılığında sözleşmesini fesheden Alman kaleciye Beşiktaş yönrtimi 470 bin euro ödeyecek.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, dün bir açıklama yaparak Loris Karius'un son durumu ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz." diye konuşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSözleşmeLoris KariusFIFA
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