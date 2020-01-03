Kasımpaşa'da 11 futbolcu için şok karar

Kaşımpaşa Bakşanı Turgay Ciner takımın büyük kısmı ile yollarını ayırma kararı aldı. Verilen karar sonrası takımdan ayrılması istenen isimler kampa götürülmeyerek kendilerine kulüp bulması istendi. Turgay Ciner'in bu kararı sonrası belirlenen isimler; Takım kaptanı Veysel, Popov, Khalili, Yusuf Erdoğan, Ben Youssef,Heintz,İlhan Depe, Özgür Çek, Jose, Veigneau ve kaleci Ramazan olarak belirtildi.



Yönetimin kararı sonrası gönderilecek oyuncuların yerine maliyetleri çok daha düşük transferler ile yola devam edilecek ve bu konuda hazırlıkların tamamlandığı bilgisi alındı. Quaresma ve Aytaç Kara ile yola devam ediliyor.