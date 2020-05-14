Kasımpaşa Kulübünde iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Korona virüs salgını sonrasında futbol liglerine birçok ülkede ara verilmişti. Verilen araların ardından bazı ülkeler ligleri başlatma karar almıştı. Ülkemizde de futbol liglerinin 12 Haziran tarihinde başlamasına karar verilmişti.

Liglerin yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından takımlar çalışmalarına başladı. Tüm takımlar korona virüs tedbirlerine uyarak çalışmalara başlamadan önce korona virüs testi yaptırmaya başlamıştı. Birçok kulüpte korona virüs testi pozitif çıktı. Kasımpaşa kulübünde de pozitif vakalara rastlandı. Kasımpaşa Kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan ikinci testler sonucuna pozitif vakalara rastlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 17:00