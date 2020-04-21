Kayboldu denilen Samir Nasri'den şok açıklamalar

Anderlecht'te forma giyen ve kendisine yaklaşık 2 haftadır kendisine ulaşılamadığı iddia edilen Samir Nasri, kaybolduğu yönünde çıkan haberler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Basın benim üzerime cok fazla geliyor, yazılanların hepsi yalan. Tabiki ortadan kaybolmadım. Her gün Anderlecht yöneticileriyle konuşuyorum, aramızdaki iletişim hiçbir zaman kopmadı.".

"Şu anda tek istediğimun tekrar başlamasını bekliyorum, sonra gelecek yıl ne olacağını düşünüp karar vereceğim".

Milli takım ile ilgili olarak, anlam veremediğim bir çok şey var, "Çok fazla adam kayırma olduğunu düşünüyorum. Kriterler çok değişti. Milli Takım'dan önce kulüpte iyi olman gerekiyordu." Anlam veremediğim olayların başında 'Benzema 2016 ya da 2018'de neden milli takımda neden oynamadı anlamıyorum. Ben neden 2014 Dünya Kupası'nda yoktum, hiç bir fikrim yok'

"Her Marsilya taraftarının hayali olduğu gibi benim hayalimde İleride Marsilya'nın başına geçmek'dedi''