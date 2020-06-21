Kayserispor rahat bir nefes aldı: 2-0

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Uzun bir süredir galibiyete hasret kalan Hes Kablo Kayserispor, rakibini 2-0 kazandı ve kümede kalma mücadelesinde rahat bir nefes aldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti Pedro Henrique ile Artem Kravets getirdi.

Dakikalar 36'yı gösterirken Pedro Henrique muazzam bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın son anlarında, 89. dakikada Artem Kravets sahneye çıktı ve takımına 2-0'lık üstünlüğü getirdi. Bu kritik galibiyet sonrasında Kayserispor bir nebze olsun rahatlamış oldu. Bu galibiyetle Hes Kablo Kayserispor 25 puana yükselirken, Gençlerbirliği 31 puanda kaldı.

Maç Özeti

Dakikalar 10'u gösterirken Kayserispor sağ kanattan atak yapmaya başladı. Hasan Hüseyin Acar'ın kestiği ortaya Mesanovic kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Dakikalar 14'ü gösterirken Yasir Subaşı topu ceza sahası önündeki Mesanovic ile buluşturdu. Kaleci Nordfeldt topu zorlukla uzaklaştırdı.

Dakikalar 16'yı gösterirken Mensah'ın pasında yine Mesanovic topla buluştu. Çektiği şutta top auta gitti.

Gol 36. dakikada geldi. Yasir Subaşı sol kanattan bindirme yaptı. Ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Pedro Henrique ile topu buluşturdu. Pedro Henrique düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Gençlerbirliği maçtaki ilk tehlikeli atağını 43. dakikada yaptı. Ceza sahası dışından sert bir şut atan Sio, kaleci Lung'u geçemedi.

Gençlerbirliği ikinci yarıyla birlikte bastırmaya başladı. 59. dakikada Berat'ın uzaktan şutu üstten auta çıktı.

Dakikalar 65 olduğunda konerden gelen topa Stancu kafayı vurdu. Topu savunma uzaklaştırdı.

Kayserispor'un 72. dakikada geliştirdiği atakta Djedje'nin topla buluşturduğu Hasan Hüseyin Acar topa çok sert vurdu. Nordfeldt topu zorlukla çelmeyi başardı.

Gençlerbirliği'nin 82. dakikadaki atağında yine Berat topla buluştu. Berat ssol çaprazdan düzgün ve sert bir vuruş yaptı ancak top yan ağlarla buluştu.

Kayserispor 89. dakikada 2. golü buldu. Enver Cenk Şahin sağ kanattan bindirme yaptı. Ceza sahasına kadar giren oyuncu son çizgiye inerek ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Kravets ile topu buluşturdu. Top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. Maç bu skorla sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Situm), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel Aktaş), Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique (Dk. 85 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Kravets)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Baiano, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Stancu

Goller: Dk. 36 Pedro Henrique, Dk. 89 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Sio, Dk. 50 Baiano, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 72 Campanharo, Dk. 73 Lung, Dk. 90+1 Kravets ve Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)