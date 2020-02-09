Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:Pes etmeyeceğiz

Maçta iki defa öne geçtik ancak ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik skor avantajını koruyamadık ancak savaşmaktan vaz geçmiyoruz. Bize göre sonuç kötü ancak havlu atmak veya pes etmek niyetinden değiliz savaşmaya devam edeceğiz önümüzdeki maçlarda daha iyi olmalıyız takımı alt sıralardan kurtaracaklarına inandıklarını söyledi.