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Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:Pes etmeyeceğiz

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçından ardından basın mensuplarına konuştu.

09 Şubat 2020 Pazar 22:14
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:Pes etmeyeceğiz

Maçta iki defa öne geçtik ancak ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiremedik skor avantajını koruyamadık ancak savaşmaktan vaz geçmiyoruz. Bize göre sonuç kötü ancak  havlu atmak veya pes etmek niyetinden değiliz savaşmaya devam edeceğiz önümüzdeki maçlarda daha iyi olmalıyız takımı alt sıralardan kurtaracaklarına inandıklarını söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporKayserisporRobert Prosinecki
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