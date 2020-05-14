Keçiörengücü, Beşiktaş ve Giresunspor'a “geçmiş olsun“ dileklerini iletti

Türkiye Futbol Ligi 12 Haziran tarihinde başlama kararı alınmasının ardından takımlar çalışmalarına başlamıştı. Takımlar korona virüs testlerini de yaptırıyordu. Bazı takımlarda pozitif vakalara rastlanmasının ardından takımlar birbirlerine destek mesajları göndermeye başladı.
"Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 kişinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. "
"Giresunspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:29