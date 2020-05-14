Keçiörengücü, Beşiktaş ve Giresunspor'a

Türkiye Futbol Ligi 12 Haziran tarihinde başlama kararı alınmasının ardından takımlar çalışmalarına başlamıştı. Takımlar korona virüs testlerini de yaptırıyordu. Bazı takımlarda pozitif vakalara rastlanmasının ardından takımlar birbirlerine destek mesajları göndermeye başladı.

PTT 1. Lig takımlarından Keçiörengücü, Beşiktaş ve Giresunspor takımlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Keçiörengücü Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübünde korona virüs testi pozitif çıkan 8 kişinin sağlıklarına kavuşması temennisinde bulurken, korona virüs vakası görülen bir diğer takım olan Giresunspor’a da iyi dileklerini iletti. Giresunspor’un resmi hesabından yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Beşiktaş Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 8 kişinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. "

"Giresunspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:58