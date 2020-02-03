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Kıran kırana geçen Ankaragücü - Kasımpaşa maçında puanlar paylaşıldı!

Ankaragücü ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği müsabakada galip gelen olmadı. Kıran kırana geçen Ankaragücü - Kasımpaşa maçında puanlar paylaşıldı! İşte maç hakkındaki tüm detaylar...

03 Şubat 2020 Pazartesi 02:41
Kıran kırana geçen Ankaragücü - Kasımpaşa maçında puanlar paylaşıldı!

Süper Lig’de evinde Kasımpaşa’yı konuk eden Ankaragücü yeni hocası Mustafa Reşit Akçay ile ilk maçına çıktı. Lacivert sarılı ekip her ne kadar galibiyeti istese de yeterli olmadı.

Süper Lig’in 20. Haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geldiler. Her iki takım için de üç puanın son derece önemli olduğu bu karşılaşmada Mustafa Reşit Akçay ile Kasımpaşa’nın hocası Erkan Çoker kozlarını paylaştılar.

Konuk ekip Kasımpaşa maçın henüz 7. Dakikasında Mame Thiam’ın golü ile 1-0’lık üstünlüğü eline geçirmeye başardı. İlk yarının bu skorla sona ermesi sonrasında ikinci yarıda Ankaragücü beraberlik golünü bulmaya çalışarak başladı. İkinci yarının ilk dakikalarında VAR’dan gelen uyarı ile ev sahibi takım penaltı elde etti ve bu şansı iyi değerlendirdi. Gerson Rodrigues penaltıyı gole çevirmeye başardı ve takımının beraberlik golünü kaydetti.

Maç 1-1’lik skor ile sona erdi ve bu maç sonucunda Ankaragücü 14 puana yükselirken Kasımpaşa 16 puana yükseldi. İki ekibin ligdeki sıralarına bakıldığında ise Ankaragücü’nün 17, Kasımpaşa’nın 16. Sırada olduğu görülüyor.

Son Güncelleme: 03.02.2020 02:41
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