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Kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman kırmızı kartın haksız olduğunu söyledi.

21 Haziran 2020 Pazar 18:30
Kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu
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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, TRT Spor ekranlarında yayınlanan Stadyum programına konuk oldu. Kırmızı kart konusunda açıklamalarda bulunan Karaman, ''Ben hakeme tepki göstermedim. Sadece oyuncularıma ikazda bulunmak için birkaç kez çizgiyi geçtiği için kırmızı kart gösterdi. 10 yıldır hiçbir hakemle tartışmadım. Kötü bir diyalog içine girmedim. Dördüncü hakemin beni durduk yere ikaz etmesi doğru değildi. Konuşmaya bile fırsat vermedi. Pozisyon penaltı değildi. Kaç maçtır kazanamıyoruz. Ben antrenör olarak oyuncularıma talimat vermek için çizgiyi birkaç kez geçtim. Bu her hocanın yaptığı bir şey. Dördüncü hakem de bir anda orta hakeme beni oyundan atmasını söyledi. Dördüncü hakemlerin bizlere yardımcı olması gerekiyor. Eğer bir yanlış yaptıysam Özgür hocadan özür diliyorum'' açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 21.06.2020 18:30
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