rövanşına çıkan Liverpool, sahaya çıkarken Klopp'a destek için sahaya uzanan ve Klopp ile tokalaşmak isteyen taraftarlara Koronavirüsünü hatırlatarak ''elinizi çekin aptallar'' diye bağırdı.ayrıca Jurgen Klopp maç öncesi Diego Simoene'nin eliniz sıkmazken onun yerine şakalaşarak dirsek tokuşturdu.
Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret
Liverpool'un dün gece oynadığı Atletico Madrid maçına Klopp damgasını vurdu.
12 Mart 2020 Perşembe 16:41
rövanşına çıkan Liverpool, sahaya çıkarken Klopp'a destek için sahaya uzanan ve Klopp ile tokalaşmak isteyen taraftarlara Koronavirüsünü hatırlatarak ''elinizi çekin aptallar'' diye bağırdı.ayrıca Jurgen Klopp maç öncesi Diego Simoene'nin eliniz sıkmazken onun yerine şakalaşarak dirsek tokuşturdu.