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Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret

Liverpool'un dün gece oynadığı Atletico Madrid maçına Klopp damgasını vurdu.

12 Mart 2020 Perşembe 16:41
Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret

Maç öncesi soyunma odasından çıkarken seyircilerin sevinç gösterilerine maruz kalan Klopp kendisine destek vermek isteyen taraftarlara hakaret etti.UEFA şampiyonlar ligi ilk maçında 1-0yenildikleri maçın 
rövanşına çıkan Liverpool, sahaya çıkarken Klopp'a destek için sahaya uzanan ve Klopp ile tokalaşmak isteyen taraftarlara Koronavirüsünü hatırlatarak ''elinizi çekin aptallar'' diye bağırdı.ayrıca Jurgen Klopp maç öncesi Diego Simoene'nin eliniz sıkmazken  onun yerine şakalaşarak dirsek tokuşturdu.

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolHakaretJurgen Klopp
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