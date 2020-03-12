Klopp'tan Liverpool Taraftarlarına hakaret

Maç öncesi soyunma odasından çıkarken seyircilerin sevinç gösterilerine maruz kalan Klopp kendisine destek vermek isteyen taraftarlaraetti.UEFA şampiyonlar ligi ilk maçında 1-0yenildikleri maçınrövanşına çıkan, sahaya çıkarken Klopp'a destek için sahaya uzanan ve Klopp ile tokalaşmak isteyen taraftarlara Koronavirüsünü hatırlatarak ''elinizi çekin aptallar'' diye bağırdı.ayrıcamaç öncesi Diego Simoene'nin eliniz sıkmazken onun yerine şakalaşarak dirsek tokuşturdu.