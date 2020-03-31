İconıc Auctions'ta ( İkonik Müzayedeler) geçtiğimiz pazar internet sitesi üzerinden yaptığı açık arttırmada Kobe'nin havlusunu alan kişinin daha öncede Kobe'nin orta okuldaki yıllığını satın almış ve 30 bin dolar ödeme yaptığı öğrenildi.
Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde
Geçirdiği Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'nin Los Angeles Lakers ile çıktığı son maçında kullandığı havlusu servet değerinde bir alıcı buldu.
31 Mart 2020 Salı 12:33
İconıc Auctions'ta ( İkonik Müzayedeler) geçtiğimiz pazar internet sitesi üzerinden yaptığı açık arttırmada Kobe'nin havlusunu alan kişinin daha öncede Kobe'nin orta okuldaki yıllığını satın almış ve 30 bin dolar ödeme yaptığı öğrenildi.