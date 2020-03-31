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Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde

Geçirdiği Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe'nin Los Angeles Lakers ile çıktığı son maçında kullandığı havlusu servet değerinde bir alıcı buldu.

31 Mart 2020 Salı 12:33
Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında Utah'a karşı atttığı 60 sayı ile maçı tamamlamasının ardından maç sonu röportajında omuzunda olan havlusu ile görüntü veren Kobe'nin omuzundaki o havlu 33 bin dolar'a alıcı buldu.
İconıc Auctions'ta ( İkonik Müzayedeler) geçtiğimiz pazar internet sitesi üzerinden yaptığı açık arttırmada Kobe'nin havlusunu alan kişinin daha öncede Kobe'nin orta okuldaki yıllığını satın almış ve 30 bin dolar ödeme yaptığı öğrenildi.

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Kobe BryantNbaLos Angeles LakersHavluMüzayede
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