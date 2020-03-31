Kobe Braynt'ın havlusu servet değerinde

efsanesi'ın son maçında Utah'a karşı atttığı 60 sayı ile maçı tamamlamasının ardından maç sonu röportajında omuzunda olansu ile görüntü veren Kobe'nin omuzundaki o havlu 33 bin dolar'a alıcı buldu.İconıc Auctions'ta ( İkonikler) geçtiğimiz pazar internet sitesi üzerinden yaptığı açık arttırmada Kobe'nin havlusunu alan kişinin daha öncede Kobe'nin orta okuldaki yıllığını satın almış ve 30 bin dolar ödeme yaptığı öğrenildi.