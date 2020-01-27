Kobe Bryant kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Dünya basketbol tarihinde adını altın harflerle yazdıran NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Braynt, 41 yaşında Kaliforniya'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranını yasa bopan oyuncunun ölüm haberi ardından efsane oyuncunun hayatı da araştırılmaya başlandı.

Black Mamba lakabıyla da anılan basketbolcu Kobe Bryant'ın biyografisi ve kariyerinden tüm bilgiler...

KOBE BRYANT KİMDİR?

Lakabı Black Mamba olan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978’de doğdu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atan ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdüren Bryant lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kırdı. 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilen Kobe, 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulundu ve Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş olan Kobe Bryant, 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı. Çinde düzenlenen 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri milli basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda da milli takımıyla altın madalya elde etmiştir.

Kariyerindeki Başarılar

- 3 defa NBA şampiyonluğu:2000-2001-2002

- 8 defa NBA All-Star 1998-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 ( 1999 yılında lokavt nedeniyle All-Star maçı yapılmadı.)

- NBA All-Star maçı 2002 MVP(en değerli oyuncu)

- NBA 2006 sayı kralı(35.4)

- 8 kere All-NBA seçiminde 2002, 2003, 2004, 2006 da ilk takıma 2000, 2001 de ikinci takıma, 1999,2005 yıllarında üçüncü takıma seçildi.

- 6 kere All-Defensive kategorisinde(en iyi defansif takım) 2000,2003,2004,2006 da birinci takıma 2001,2002 yılında ikinci takıma seçildi.

- 2 kere NBA normal sezon sayı lideri 2003(2461 sayı) 2006(2832 sayı)

- 1997 yılında NBA en iyi ikinci çaylak takımına seçildi.

- 1997 yılında NBA smaç şampiyonu oldu.