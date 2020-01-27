Kobe Bryant’ın lakabı olan black mamba nedir? Neden black mamba deniliyordu?

ABD'li profesyonel basketbolcu Kobe Bryant dün bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterin içinde kızının da olduğu yönündeki haberlerin ABD basını tarafından doğrulanmasından sonra spor camiası adeta yasa büründü.

Ünlü yıldızın ölüm haberinin ardından sosyal medya paylaşımlarla yıkılırken 'black mamba' etiketiyle mesajlar yayınlandı. Black Mamba lakabıyla da anılan yıldız basketbolcu Kobe Bryant hayranlarını hüzne boğarken 41 yaşında olan Bryant, 1.98 boyundaydı ve takımda oyun kurucu pozisyonunda yer alıyordu.

13 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını yitiren ve Black Mamba lakabıyla da anılan basketbolcu Kobe Bryant hayranlarını ünlü yıldızın lakabının anlamını merak ediyor. İşte, black mamba'nın anlamı;

Kara mamba olarakbilinen ve bir yılan türü olan black mamba zehirli yılanlar arasından dünyanın en uzun ikinci yılanıdır. Ağız içi siyah renkte olan bu hayvanın bir ısırığının 100 insanı yetecek kadar öldürmeye nedeniyle dikkat edilmesi gereken hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğa olan kara mamba gerekli panzehir alınmadığı takdirde ısırdığı kişiyi öldürür. Avlanma sisteminde avını bir kez ısıran ve geri çekilen kara mamba avı felç olduktan sonra yanına giderek onu yer.

Dünyaca ünlü yıldız basketbolcu Kobe Bryant’a bu lakabın verilmesinin nedeni ise rakipleri için en az bu yılan kadar tehlikeli ve başarılı olmasından kaynaklanıyordu.

