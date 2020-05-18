Kolleksiyoner Jordan Geller, Michael Jordan’ın ayakkabılarına servet ödedi

NBA’de Chicago Bulls forması ile bir döneme adını yazdırmış olan Michael Jordan’ın, çaylak olduğu sezonda giydiği imzalı ayakkabısını, 560 bin dolar (3 milyon 850 bin TL) karşılığında koleksiyoner Jordan Geller’e satın aldı. Michael Jordan, Chicago Bulls tarafında draft edildiği 1985 yılında bu ayakkabıyı giymişti.
Michael Jordan bütün ayakkabılarında olduğu gibi gibi sağ ve solda iki farklı numaraya sahip ayakkabı için neredeyse bir servet ödeyen Geller, ayakkabıları Las Vegas’taki Shoezeum isimli müzeye bağışladığını söyledi.