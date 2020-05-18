Kolleksiyoner Jordan Geller, Michael Jordan’ın ayakkabılarına servet ödedi

NBA’de Chicago Bulls forması ile bir döneme adını yazdırmış olan Michael Jordan’ın, çaylak olduğu sezonda giydiği imzalı ayakkabısını, 560 bin dolar (3 milyon 850 bin TL) karşılığında koleksiyoner Jordan Geller’e satın aldı. Michael Jordan, Chicago Bulls tarafında draft edildiği 1985 yılında bu ayakkabıyı giymişti.

Açık arttırmada beklenen satış rakamı, ayakkabıların en fazla 150 bin dolar karşılığında satılacağı düşünülüyordu. Fakat Michael Jordan ve Chicago Bullssinin anlatıldığı ‘Last Dance’ belgeselinin de etkisiyle ayakkabılar, hedeflenen rakamın çok çok üzerinde satıldı. Michael Jordan’ın, belgesel ile birlikte ne kadar özel bir sporcu olduğunun bir kez daha hatırlanması, ayakkabıya talip olanların da fiyat arttırmasına neden oldu.

Michael Jordan bütün ayakkabılarında olduğu gibi gibi sağ ve solda iki farklı numaraya sahip ayakkabı için neredeyse bir servet ödeyen Geller, ayakkabıları Las Vegas’taki Shoezeum isimli müzeye bağışladığını söyledi.



