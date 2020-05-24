Köln son dakika golleri ile beraberliği kurtardı

Almanya Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmaları Köln - Fortuna Düsseldorf derbisine sahne oldu. Köln, RheinEnergie Stadı'nda oynanan mücadelede rakip Düsseldorf oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Kenan Karaman ilk 11'de oyuna başladı.
Kenan Karaman ilk 11 başladı
Muhteşem geri dönüş
Dakikalar 88'i gösterdiği anda Köln, ceza sahanın sağ köşesinden yapılan ortaya savunmanın üstünden Modeste'nin kafa vuruşuyla attığı golle durumu 2-1'e geldi.
Maçın birmesi beklenirken 90+1'de Köln, Jhon Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Bu golle Fortuna Düsseldorf adeta yıkıldı. Küme düşme hattında bulunan Düsseldorf, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 3 puanı elinden kaçırdı. Köln, 34 puanla 11. sırada yer alırken, Fortuna Düsseldorf 24 puanla 16. sırada kaldı.