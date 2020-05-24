Köln son dakika golleri ile beraberliği kurtardı

Almanya Bundesliga'da 27. hafta karşılaşmaları Köln - Fortuna Düsseldorf derbisine sahne oldu. Köln, RheinEnergie Stadı'nda oynanan mücadelede rakip Düsseldorf oldu. Konuk ekipte milli futbolcu Kenan Karaman ilk 11'de oyuna başladı.

Kenan Karaman ilk 11 başladı

Maçın ilk yarısı ortada bir mücadele ile geçti. İki tarafında nadir gelişen ataklar heyecan yaratan pozisyonlar getirmedi. İlk yarının tamamlanmasına az bir zaman kala, dakika 41'de Köln'de savunmanın topu çıkarmak isterken yaptığı hata sonrasında top en son milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan şutunu attı ve köşeye giden top ağlarla buluştu: 0-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

Muhteşem geri dönüş

Dakikalar 88'i gösterdiği anda Köln, ceza sahanın sağ köşesinden yapılan ortaya savunmanın üstünden Modeste'nin kafa vuruşuyla attığı golle durumu 2-1'e geldi.

Maçın birmesi beklenirken 90+1'de Köln, Jhon Cordoba'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Bu golle Fortuna Düsseldorf adeta yıkıldı. Küme düşme hattında bulunan Düsseldorf, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 3 puanı elinden kaçırdı. Köln, 34 puanla 11. sırada yer alırken, Fortuna Düsseldorf 24 puanla 16. sırada kaldı.