Konyaspor Bülent Korkmaz'a teslim edildi

Konyaspor Teknik direktör arayışını sonuçlandırdı, takım Bülent Korkmaz'a emanet edildi.
11 Şubat 2020 Salı 22:20
Konyaspor'da Aykut kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz getirildi. Konyaspor resmi sosyal medya sitesinden yapılan açıklamada Konyaspor'umuz, Teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaşmaya varıldı resmi imza yarın saat 15.00'da yapılacaktır denildi.
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