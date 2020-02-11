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Konyaspor Bülent Korkmaz'a teslim edildi

Konyaspor Teknik direktör arayışını sonuçlandırdı, takım Bülent Korkmaz'a emanet edildi.

11 Şubat 2020 Salı 22:20
Konyaspor Bülent Korkmaz'a teslim edildi

Konyaspor'da Aykut kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz getirildi. Konyaspor resmi sosyal medya sitesinden yapılan açıklamada Konyaspor'umuz, Teknik direktör Bülent Korkmaz ile prensipte anlaşmaya varıldı resmi imza yarın saat 15.00'da yapılacaktır denildi.
 

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAykut KocamanBülent Korkmaz
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