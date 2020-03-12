Korkulan oldu Altay Bayındırlı ameliyat olacak

Altay Bayındr'ınolması gündemde, Genç file bekçisinin uzun zamandır belinde ağrılar olduğu ve bu durumun ilerlemesi üzerine yapılan tetkiklerde fıtık teşhisi konuldu, ameliyat için masaya yatması gerekebilir. Ameliyat olması halinde 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak genç eldivenin ameliyatı için Almanya'ya gitmesi bekleniyor. Bu hafta cezalı olması nedeniyle antrenmanlara katılmayan genç file bekcisi hakkında karar verilmesi halinde kaleyi Harun Tekin'e devretmesi gerekecek,2018 yılında Bursaspor'dan büyük umutlarla alınan Harun formayı gnç file bekcisine kaptırmıştı. Altay Bayındır'ın sakatlığı ile ilgili'nin açıklama yapması bekleniyor.