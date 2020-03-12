betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96455
ALTIN
329.651
DOLAR
6.2428
STERLİN
7.9451
EURO
6.9993

Korkulan oldu Altay Bayındırlı ameliyat olacak

Sarı Lacivertli takımın kalecisi Altay Bayındır ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

12 Mart 2020 Perşembe 15:14
Korkulan oldu Altay Bayındırlı ameliyat olacak

Altay Bayındr'ın ameliyat olması gündemde, Genç file bekçisinin uzun zamandır belinde ağrılar olduğu ve bu durumun ilerlemesi üzerine yapılan tetkiklerde fıtık teşhisi konuldu, ameliyat için masaya yatması gerekebilir. Ameliyat olması halinde 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak genç eldivenin ameliyatı için Almanya'ya gitmesi bekleniyor. Bu hafta cezalı olması nedeniyle antrenmanlara katılmayan genç file bekcisi hakkında karar verilmesi halinde kaleyi Harun Tekin'e devretmesi gerekecek,2018 yılında Bursaspor'dan  büyük umutlarla alınan Harun formayı gnç file bekcisine kaptırmıştı. Altay Bayındır'ın sakatlığı ile ilgili Fenerbahçe'nin açıklama yapması bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKaleciAmeliyatAltay Bayındırlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş haber ! Cristiano Ronaldo'da korona- virüs şüphesi ! Ünlü futbolcu Karantina da
Flaş haber ! Cristiano Ronaldo'da korona- virüs şüphesi ! Ünlü futbolcu Karantina da
Juventus'lu Rugani '' Evet Koronavirüs kaptım''
Juventus'lu Rugani '' Evet Koronavirüs kaptım''
Fenerbahçe'de Koronavirüs tehlikesi
Fenerbahçe'de Koronavirüs tehlikesi
Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.
Euroleague ve EuroCup geçici olarak askıya alınabilir.
Hüseyin Cimşir başarıya koşuyor
Hüseyin Cimşir başarıya koşuyor
Lucescu'dan astronomik talep
Lucescu'dan astronomik talep

Popüler Haberler

Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Hostes olma boy ve kilo oranı kaç olmalıdır?
Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?
Ramo Cavidan'a ne oldu? Burcu Cavrar diziden neden ayrıldı, neden yok?
Koronavirüsü için hangi hastanelere gitmek gerekir, tedavisi hangi hastanelerde yapılıyor?
Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler hurafeler! Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Corona virüs maskesi evde nasıl yapılır? Korona virus maskesi nasıl yapılır? İşte adım adım yapılışı
El dezenfektanı ve kolonya korona vürüsünden korunmak için fayda ve koruma sağlar mı?
Özel Okullardan Koronavirüsü için tatili kararı çıktı mı?
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
Hercai Asiye kimdir? Zuhal Yalçın kaç yaşında nereli?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
2020 KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zamandır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücretleri
Afili Aşk neden final yapıyor? Finalin gerçek nedeni belli oldu!
Koronavirüs Türkiye'de nerede hangi ilde, ilçe ve hastanede görüldü?Fahrettin Koca İlk Koronavirüs Vakasını açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü ve diziden neden ayrıldı? Edho Mustafa Üstündağ neden diziden ayrıldı?
Şok 14 Mart – 21 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Emzirme yardımı ile cenaze ödeneği ne kadar oldu? 2020 emzirme ve cenaze yardım oranları
YouTuberların yarışacağı Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Nereden ve nasıl izlenecek? Programın yayın tarihi belli oldu!
İstanbul'da 12 Mart 2020 okullar tatil edildi mi?
Asgari ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye verilecek mi? Tasarı Mecliste!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.