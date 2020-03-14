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Korona salgını korkusu ada satın aldırttı! Ronaldo koronavirüsten korunmak için ada satın aldı!

İtalya’da dalga dalga ilerleyen koronavirüs salgını nedeniyle Portekiz’den dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo ,Portekiz sahilinde yer alan 'Ilha de fuzeta' isimli adayı satın aldığı ve salgın etkisini kaybedene kadar ailesiyle beraber burada yaşayacağı belirtildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 15:22
Korona salgını korkusu ada satın aldırttı! Ronaldo koronavirüsten korunmak için ada satın aldı!

Juventus formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması bomba etkisi yaratmıştı. Dün de Portekiz yıldızın karantinada olduğu haberi gündemi sarstı. İtalya'daki salgın nedeniyle Portekiz'den dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo'nun ailesiyle birlikte yaşamak için ada satın aldığı öne sürülüyor.

SALGININ BİTMESİNİ BEKLEYECEK
İddialara göre Ronaldo, Portekiz sahilinde yer alan ufak bir ada olan 'Ilha de fuzeta'yı satın aldı. Tecrübeli yıldızın salgın etkisini kaybedene kadar burada yaşayacağı belirtiliyor.

ŞU AN MADEİRA'DA EVLERİNDE
Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez dün sosyal medyadan Madeira'daki evlerinden bir paylaşım yaptı. Tüm röpartajları red eden Ronaldo ailesinin dış dünyadan izole bir evde olanları takip ettiği gözlendi.

Cristiano Ronaldo'nun satın aldığı Ilha de fuzeta adasının yaklaşık 0,36 kilometre karelik yüzölçümü bulunuyor. Adanın 1572 yılında keşfedildiği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 14.03.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoItalyaKorona Salgını
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